Firenze – Dopo poco meno di nove mesi il prefetto Alessandra Guidi lascia Firenze per assumere la vicedirezione del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza: l’organo cioè di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per assicurare unitarietà nel sistema d’informazione della Repubblica. Prende il posto di Roberto Baldoni al quale il Consiglio dei ministri ha chiesto di guidare l’Agenzia per la Cybersecurity. Dopo il via libera del Parlamento al decreto Cybersecurity – che definisce l‘architettura nazionale e istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza, modificando anche il decreto legge del 2019 con cui era stato definito il perimetro di sicurezza cibernetica – arriva dunque anche la nomina del numero uno della neo Agenzia.

Guidi, 61 anni, era arrivata in città 30 novembre 2020. “Onorata dell’incarico e di aver servito il territorio di Firenze. In questi pochi mesi di incarico a Firenze – ha detto a caldo appena appresa la notizia – sono state tante le soddisfazioni sul piano professionale e umano. Avrò sempre un legame particolare con Firenze”. A lei gli auguri e le congratulazioni del sindaco Dario Nardella: “Il nuovo prestigioso incarico del prefetto Alessandra Guidi è motivo di grande soddisfazione per la città di Firenze. L’amicizia e la stima che da molti anni mi legano alla dottoressa Guidi si sono rafforzate con la collaborazione di questi mesi a Firenze. Perdiamo un ottimo prefetto ma è una buona notizia per le Istituzioni del nostro Paese, ed è significativo che al vertice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ci siano due donne di grande qualità come Elisabetta Belloni e Alessandra Guidi. Le faccio un grande in bocca al lupo, certo che porterà con sé l’esperienza maturata e il grande spessore umano e istituzionale che ha dimostrato in questi mesi nella nostra città”.