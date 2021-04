Firenze – Comincia oggi e prosegue fino a venerdì prossimo il presidio dei lavoratori degli aeroporti toscani in forse per quanto riguarda il loro posto di lavoro a seguito della decisione della società Toscana Aeroporti di vendere, dichiarandolo, Toscana Aeroporti Handling.

In sintesi, ciò di cui si lamentano i lavoratori è che la Regione Toscana non compia passi decisivi per mettere bene in chiaro che non accetterà lo scivolamento dei lavoratori della società di handling in vendita, in un’infinita serie di vendite e cessioni, magari a società via via di nome diverso, che oltre a far diminuire i diritti diminuiscano dignità salariale. Fino, magari, alla fatale perdita di lavoro. Un meccanismo già visto, come spiegano dall’Usb che sostiene la lotta dei lavoratori, che in concreto di traduce nel traghettare prima nell’indigenza e nella precarietà le famiglie per poi giungere alla “soluzione finale”.

Il punto, spiegano ancora dall’Usb, è reso evidente dalla decisione della Regione Toscana che, ricordiamo, è ancora socio in Toscana Aeroporti, di contribuire alla società con un generoso contributo di 10 milioni di euro. Soldi che dovrebbero, secondo i sindacalisti, essere condizionati alla salvaguardia dei posti di lavoro.