Lucca – Molti i blogger che si sono proposti per partecipare al Blog Tour #welcome2blogger “Tre epoche lucchesi” che si svolgerà il primo weekend di aprile.

Il Blog Tour è stato organizzato dal team di Welcome2Lucca. I blogger selezionati per raccontare Lucca e Capannori dal 3 al 5 aprile sono i team di quattro travel blog:

The Greta escape: secondo SocialIndex al TTG Rimini 2018 è una Tra i top 40 travel influencer italiani mentre il Corriere della Sera ha giudicato thegretaescape.com uno dei migliori 20 blog di viaggio internazionali nel 2017!

Diario di una viaggiatrice seriale: Elisa, 35enne di Pesaro, viaggiatrice “inside”.

Viaggiare per lei non è solo un hobby ma un vero bisogno e quando riesce parte, che sia per il viaggione dell’anno o un semplice fine settimana!

Elena travel designer: crede che i viaggi e il turismo siano un po’ la sua essenza, grazie a loro ha trovato la sua identità, la voglia di maturare, crescere e seguire un obiettivo. Follemente innamorata dell’Europa, per tutte le sfaccettature che ha da mostrare, è affascinata da tutte quelle destinazioni poco conosciute o “dimenticate”.

Girandolina Viaggi: Elisa e Alessio, insieme al piccolo Lorenzo, sono il team di www.girandolina.it. Elisa è la scrittrice del blog mentre Alessio è il programmatore ufficiale del loro sito. Entrambi appassionatissimi di viaggi ci raccontano dei loro viaggi veri e propri, weekend e gite fuori porta.

“Il consiglio che vi possiamo dare è di iniziare a seguire i nostri ospiti sui loro blog e sui loro account social in modo da imparare a conoscere il loro stile di racconto. Tutti e quattro sono veramente bravi ma, si sa, ognuno preferirà il modo di scrivere di uno piuttosto che dell’altro ospite” dice Andrea Dovichi, presidente dell’associazione Welcome2Italy e portavoce di Welcome2Lucca.