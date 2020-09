Firenze – Un uomo di vent’anni è stato denunciato oggi a Firenze er aver aggredito due controllori che gli avevano chiesto il biglietto. Il fatto è accaduto su un bus mentre si trovava a passare in piazza Puccini, a Firenze. La reazione del ventenne ha costretto l’autista a fermare il mezzo per dare manforte ai due controllori. I carabineri sono poi intervenuti, e hanno denucniato l’aggressore per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali, dal momento che l’autista è stato ferito seppure in modo lieve nella collutazione ed è stato trasportato al pronto soccorso.