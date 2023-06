Firenze – Capitolo 1 . Dove eravamo rimasti . Vediamo di riassumere un minimo di elementi ed avvenimenti significativi di questa prima metà della stagione 2023. Confessiamo di essere rimasti in imbarazzo prima di dover commentare la notte degli Oscar 2023 di oltre tre mesi fa ( 13 marzo). L’imbarazzo era dovuto alla mediocrità generale, con una preoccupante tendenza involutiva, anche maggiore rispetto alla passata edizione, dove la statuetta al miglior film era stata sì assegnata a un film ( Coda) emblema della mediocrità già dominante, remake di una commedia francese già non brillante di suo.

Anche sul miglior attore la statuetta era andata a un attore che scompariva rispetto alla cinquina in nomination. Ma Will Smith – che passerà alla storia solo come lo schiaffeggiatore in diretta del bravo presentatore (nero anche lui) Chris Rock – era “posizionato in quota” attore black ( rispetto al potente Amleto – per la prima volta nero- di Denzel Washington, ma costui era già stato premiato altre volte). Mentre Coda era invece , secondo il manuale simil-Cencelli made in Academy USA, in quota “ attori con deficit uditivi”.

Diciamo che l’Academy nella scorsa edizione ha pagato al massimo grado l’esasperazione travisata del politically correct, ma che poi in qualche modo ha salvato la faccia della qualità con gli altri premi (alla regia, alla sceneggiatura, al miglior film straniero non USA) . Ma in questa edizione del 2023 lo spettacolo ( se così si può dire) si riduceva ormai all’osso dell’effimero, con le varie attrici presenti e le altrettanto presentatrici e colleghe impegnate solo in un surreale scambio di complimenti sulle rispettive mise firmate che indossavano. Poco altro in materia.

“Nulla di nuovo sul fronte occidentale” quindi (siamo comunque nella mecca del cinema) , citando, solo per parafrasarne il titolo , il film tedesco, in nomination, terzo remake, dal celebre libro di E.M. Remarque, ormai quasi secolare classico del 1928, confezionato questa volta in chiave colossal-solenne. Ma almeno questo film è stato l’unico ad aver preso un premio rilevante al di fuori della produzione USA (miglior film internazionale, con un contentino anche alla scenografia e fotografia).

Per il resto alla lotteria dell’Accademy i pochi film in nomination con un certo contenuto autoriale sono stati ignorati. Ci riferiamo a The Fabelmans di Spielberg , Tàr con una sempre grande Kate Blanchett, e a quello che poteva mettere d’accordo forse i più per la qualità e una carica straniante e poetica : Gli Spiriti dell’Isola dell’irlandese Mc Donagh. E infine quello che aveva poi una narrazione e uno stile che osava andare ancora più fuori dagli schemi, Triangle of Sadness, dello svedese Ostlund, già vincitore a Cannes 2023 e Palma d’Oro anche nel 2017, è rimasto addirittura fuori della cinquina finale. Se di quest’ultimo parleremo per primo, dopo questi resoconti riassuntivi, degli altri italiani e stranieri si parlerà nel corso dell’estate giacché compariranno diffusamente nelle arene, assieme al film svedese e a quello che ha monopolizzato gli Oscar 2023, e il pubblico potrà apprezzarli tutti con fresca tranquillità.

Non ci rimane che registrare a questo giro di giostra che, nella saga involutiva di questi ultimi Oscar del triennio, s’è fatto avanti con prepotenza un altro feticcio / totem, pronto a dettare le tendenze in atto nella mecca dell’industria cinematografica: il logaritmo , e tutto l’universo di discorso che lo genera: l’intelligenza artificiale che qui verrebbe trapiantata acriticamente a decidere su un territorio per elezione è semplicemente dell’immaginario e simbolico.

È quindi il trionfo mainstream dell’algoritmo, nemmeno sotteso, a decidere non solo la qualità del miglior film all’Oscar 2023 ( che è già una follia rispetto al minimo buon senso), ma si è fatto intendere ( e questo è ancor più preoccupante) che l’algoritmo individuerà sempre più le varie fasce di pubblico per il gradimento di un certo prodotto, e che di conseguenza questo prodotto , lungi dall’ additare , oramai come strane , utopie sulla cosiddetta settima arte, sarebbe sempre più confezionato in base a questi criteri.

E il risultato si vede in modo eclatante nel pluripremiato in tutto le salse Everyrhing everywhere all at once del duo noto come “I Daniels”, con la mistificazione aggiuntiva di presentarlo come un trionfo del cinema asiatico ; in realtà rimane un film occidentalissimo, a partire dalla produzione USA , non solo nel profilo wasp doc di un Daniel (Scheinert) del duo registico, e della deuteragonista, Jamie Lee Curtis. Occidentalissimo nei contenuti di tendenza, pur riferendosi alla comunità sino-americana sia della protagonista Oscar ( Michelle Yeoh ) che nelle origini etniche di uno dei due autori ( Daniel Kwan), e malgrado l’ennesimo omaggio alle arti marziali , che novità. E allora Kill Bill, vol. 1 e 2, di Tarantino, dove strabordavano già vent’anni fa, sarebbe per caso da considerare un film orientale ? E ancora qui sulla kermesse losangelina di marzo, il film è presentato come il nuovo che più nuovo non si può, tanto che sul claim della locandina è annunciato addirittura come “Il film definitivo sul multiverso”.

E allora sulla scia tutti a parlare del multiverso, della A.I. , ora sempre più sostitutiva di quella umana. E delle magnifiche sorti e progressive degli inevitabili mondi paralleli. Solo che qui non si raggiunge la vertigine spettinante del distopico Blade Runner dell’84 né la felicità narrativa di Pulp Fiction del ‘94. Gran frastuono sì, effetti speciali, geniali risultati sul montaggio (anch’esso premiato con l’Oscar) , e sul mix di generi e citazioni : ma poi che ne è di tutta questa confezione rutilante, tipo war game e Harry Potter quest’entrare e uscire del protagonista da mondi paralleli con le dita a wurstel ? Cosa resta alla fine di tutto questo agitarsi? Nemmeno quell’ ”aculeo profondo” in chiosa , fulminante metafora in ‘Seminario sulla gioventù’, 1984, Adelphi.

E allora, proprio per chiudere in bellezza, anche con un sorriso, scatta come associazione derivata un altro titolo , anch’esso tutto tedesco per definire meglio tutto questo : “falso movimento” dal romanzo di Peter Hankle (Nobel 2019) e dal film omonimo che ne ha tratto il primo Wenders.

Perché alla fine questo acclamato Everything, everywhere , all at once nella sua ridda di immagini, e di viaggi in su e giù per I vari mondi paralleli, ci rende in definitiva un multiverso che però qui può definirsi senza scandalo un multiverso… in falso movimento. Sembra che tutto si muova, ma in realtà gira su sé stesso e si guarda l’ombelico. Un nuovo esercizio cinefilo, dove il multiverso qui si riduce a un insieme di trovate , a volte geniali dal punto di vista della m.d.p. E quest’estate non abbiamo dubbi che verrà adeguatamente riproposto, e il pubblico potrà valutare in tutta autonomia al di fuori del battage di primavera.

Sarà pure di moda, ma “difficilmente memorabile nella storia del cinema”, come Antonio Monda ha osservato il giorno dopo, facendoci sentire meno soli in tutto questo tripudio di odi sperticate.

Peccato, l’onda innovativa di Parasite è rifluita, siamo al terzo anno di sempre maggiore siccità sul piano della creazione cinematografica legittimata dal sistema Academy. In questa ricognizione su quanto è accaduto nella prima metà del 2023 le buone notizie ci arrivano invece da casa nostra . Ebbene sì. Con delle conferme di ormai sperimentati maestri e qualche bella novità.

La recente consegna dei David di Donatello ha puntualmente registrato appunto un reale movimento in controtendenza del cinema italiano . Come i premi dei critici cinematografici nostrani, coi Nastri d’Argento appena assegnati, hanno confermato. Ne parleremo attentamente in panoramica, almeno virtuale.scar