Firenze – Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha partecipato, questa mattina, alla commemorazione di Leandro Agresti, il partigiano “Marco”, presso l’SMS di Rifredi.

“Con Agresti se n’è andato uno degli ultimi protagonisti della guerra di Liberazione e della Resistenza. Una perdita importante per Firenze. Uno degli ultimissimi testimoni di una riscossa che una parte della popolazione ebbe contro il regime fascista. Adesso – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – siamo tutti chiamati a tramandare ed a diffondere, in particolare tra le giovani generazioni, gli insegnamenti di democrazia e di libertà che Leandro Agresti ha portato avanti per tutta la vita. Da sempre attivo all’interno dell’ANPI – conclude il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – è stato a lungo il punto di riferimento per la sezione di Rifredi. Continueremo a ricordarlo ed i suoi insegnamenti continueranno ad essere un punto di riferimento prezioso, per tutti noi”.