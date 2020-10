Firenze – ottobre 2020 – Lorenzo Vannini – I Giardini Della Paura.

… La paura, come l’ira, può essere una risposta al dolore o alla sua percezione. Se un individuo impaurito è costretto ad attaccare, l’ira può prendere il sopravvento e la paura svanire. In tal senso alcuni atteggiamenti derivanti dagli stati di paura possono essere considerati pericolosi, quando si tramutano in rabbia. Lorenzo Vannini