Firenze – La Lega Pro ha diramato questo pomeriggio la composizione dei tre gironi, di 20 squadre ciascuno, del campionato di serie C 2020-2021. Sette le squadre toscane. Sei tutte nel girone A Carrarese, Grosseto, Livorno, Lucchese, Pistoiese e Pontedera. L’altra l’Arezzo spostata nel girone B (è composto da squadre del nord est) a favore del Piacenza.

Un brutto, bruttissimo colpo per gli amaranto aretini. Per loro spariscono tutti i derby toscani che sono le partite che portano qualche soldo in più nelle spesso sofferenti casse sociali. E trasferte più lunghe e più costose. Oltre alle toscane fanno parte del girone Alessandria, Albinoleffe, Como, Giana Erminio, Pergolettese, Juventus under 23, Lecco, Novara, Olbia, P iacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli e Renate.

Domani saranno resi noti i calendari Il campionato avrà inizio il 27 settembre.