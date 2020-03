Collodi – Dalla prima settimana di marzo la Fondazione Nazionale Carlo Collodi condivide con bambini e famiglie tante attività ludiche ed educative che si possono seguire e scaricare gratuitamente dal sito www.pinocchio.it (link diretto: http://bit.ly/3aD5Lwe )

I Laboratori gratis virtuali di Pinocchio comprendono attività creative e di riuso creativo, laboratori artistici creati da artisti, letture ad alta voce, giochi, momenti di intrattenimento.

Si trova anche l’intero volume de Le Avventure di Pinocchio, testo tratto dall’Edizione Critica edita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi in occasione del Centenario di Pinocchio (1983), a cura di Ornella Castellani Pollidori con il patrocinio dell’Accademia della Crusca, con il quale ci si può dedicare anche alla lettura a voce alta.

Altri contributi continuano ad arrivare anche da appassionati del burattino, famosi e non. Ciascuno sta mettendo a disposizione le proprie competenze per allietare i più piccoli. Ci sono i disegni della Fata Turchina, il Memory del Parco di Pinocchio e il Cruciverba della Via Europea della Fiaba creati dalla Fondazione, troviamo la narrazione ad alta voce e a memoria di Pinocchio di Cosimo Panconi, alunno della scuola primaria Civinini-Arrighi di Pistoia, fino a piccole opere d’arte come i disegni da colorare creati appositamente dal pittore torinese Gianfranco Anastasi.

Nei prossimi giorni le attività continueranno ad aumentare: ci sarà il video tutorial di pittura dell’artista Clara Mallegni, le letture dell’attore teatrale e cinematografico Raffaele Totaro, le vignette ispirate da Pinocchio disegnate dall’artista Massimo Borgioli, laboratori di Bimba Landmann, nota illustratrice di volumi per l’infanzia che ha esposto anche alla National Gallery.

Saranno messi a disposizione dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi anche I racconti delle fate, la raccolta di fiabe di Charles Perrault tradotte dal francese all’italiano da Carlo Collodi. La pubblicazione inizierà con la lettura del Gatto con gli stivali della scrittrice e avvocato Isabella Pileri Pavesio.

Anche la compagnia teatrale di Avellino Puck Tea Trè ha inviato un video intitolato: Pinocchio, la noia ha le ore corte dove si immagina una nuova avventura del burattino, ora bambino, sempre alle prese con il gatto e la volpe. Il video è già disponibile sul sito del Parco di Pinocchio e sui profili facebook e instagram, sempre del Parco di Pinocchio –Collodi.

Foto. Gianfranco Anastasi