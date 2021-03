Pennabilli (Rimini)-, una manifestazione ispirata al grande poeta e sceneggiatore italiano, ideata e presieduta da Andrea Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, nata nel centenario della nascita di Tonino Guerra ( Santarcangelo di Romagna 16 marzo 1920 – 21 marzo 2012)

“Tonino è stato sceneggiatore, poeta, artista, pittore tutto … – così lo ricorda il figlio Andrea Guerra – Ma non si era mai dedicato alla musica. E io mi ci sono tuffato in questo unico spazio libero in cui lui non si era cimentato. Tonino Guerra aveva questa mentalità di attivista Zen. Pennabilli rappresentava una ‘metropoli del verde’, un luogo per trovare nuova ispirazione. Un luogo dove Guerra voleva riportare tutta la bellezza che aveva visto nel mondo”. Così nasce l’Associazione Culturale Tonino Guerra e il Festival I LUOGHI DELL’ANIMA con cui Andrea Guerra raccoglie l’eredità spirituale, culturale, sociale di Tonino Guerra, dove al centro ci sono la memoria, le tradizioni e il rispetto della natura, della bellezza e delle risorse non infinite: “Carlo Petrini che è grande amico dell’associazione, condivide con noi i valori di armonia, dialogo tra i popoli, delle tradizioni contro l’imbarbarimento. Con la nostra associazione parliamo di una sorta di ecologia dell’anima per creare un Museo diffuso che si muova verso il pubblico, una piattaforma per le persone. Il festival di cinema “I luoghi dell’anima” vuole diventare occasione di condivisione di questi valori e di riunione di quei registi cronisti di territori e umanità varie che rinunciano all’intrattenimento puro. E che hanno una missione verso un creato pacifico e sostenibile”.

