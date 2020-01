Firenze – Un percorso tra l’ironico e il drammatico attraverso i mille volti della follia raccontati dall’abilità plastica di Elena Mutinelli. Tanti personaggi emergono dall’oblio di un tempo lontano per dar vita a una congrega insolita, composta da cardinali, dotti, cortigiane, nobili dame e anonime figure, unite fra loro dai tratti quasi bizzarri.

Nella galleria d’arte Etra Studio Tommasi di Francesca Sacchi Tommasi è presente fino al 31 gennaio la mostra Noi, neanche dannati con circa settanta opere dell’artista lombarda Elena Mutinelli e curata da Vittorio Sgarbi.

«In quei volti ritrovo la forza e l’assoluto dei nostri padri rispetto a Noi, neanche dannati, orfani di eroi…», scrive Elena Mutinelli.

Nata da una consolidata amicizia tra l’artista, nata a Milano e figlia d’arte, e la gallerista, fondatrice di Etra Studio Tommasi, inaugurata da Vittorio Sgarbi nel 2014, situata in pieno centro storico fiorentino, nel Palazzo Leopardi, l’esposizione rappresenta anche un viaggio nella formazione professionale di Elena Mutinelli. Se lo stile personale dell’artista si evolve nel tempo con una maggiore espressività e profondità, anche i personaggi si muovono in un lungo arco temporale dal tardo Medievo al Rinascimento, ai nostri giorni come un divenire unico fra lo stile e i soggetti, che lo spazio della galleria amplifica in modo autentico.

Una dimora che vanta un passato illustre. Infatti tra queste mura Benvenuto Cellini lavorava come scultore e proprio qui, come scrive il Vasari nelle Vite, concepì la scultura Perseo con la testa di Medusa, ora sotto la loggia dei Lanzi. In seguito, il palazzo appartenne alla famiglia di Giacomo Leopardi.

L’arte di Elena Mutinelli vuole esprimere tutte le sfaccettature dell’uomo, le sue ansie, fragilità, diversità e mutamenti fisici e psicologici, senza perdere mai il senso della vita e il valore dell’uomo.

Foto: Vittorio Sgarbi, Elena Mutinelli, Francesca Sacchi Tommasi

Noi, neanche dannati

Mostra di Elena Mutinelli

A cura di Vittorio Sgarbi

Etra Studio Tommasi

Via della Pergola, 57 – Firenze

Fino al 31 gennaio 2020

