Firenze – Sono sedici gli atleti che compongono la rappresentativa toscana ai campionati italiani su pista allievi ed esordienti. L’evento è fissato in Friuli al velodromo di San Giovanni a Natisone (Udine) da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre. Questi i 16 selezionati dal tecnico federale Antonio Fanelli.

ALLIEVI : Tommaso Catarsi (Aquila Ponte a Ema Firenze); Lorenzo Conforti (GS. Iperfinish Stabbia); Riccardo Lorello e Niccolò Sitera (AC. Fosco Bessi Calenzano); Filippo Ricci (Speedy Bike Capezzano Lucca); Federico Savino (Coltano Pisa); Andrea Stefani (UC. Donoratico.

ALLIEVE : Emma Medici (Zhirof Seano); Alessia Paccalini e Serena Semoli (Olimpia Valdarnese Montevarchi).

ESORDIENTI : Fabio Del Medico (UC. Borgonuovo Prato); Samuele Franchi (GS.Albergo Arezzo); Gerolamo Micheli e Damiano Petri (SC. Fosco Bessi Calenzano.

ESORDIENTI DONNE : Vittoria Cappellini (San Minato Ciclismo); Letizia Tasciotti (San Miniato Santa Croce).

PETRI E MIGHELI VINCONO LE CRONOMETRO A BILANCINO

Firenze – In ricordo del grande campione mugellano Gastone Nencini è stata disputata, lungo il Lago di Bilancino (Barberino di Mugello) una cronometro per esordienti. Doppia vittoria per la “Fosco Bessi” di Calenzano a conferma del valore di una società antica e che ha sempre curato con passione e competenza il ciclismo giovanile. Ta gli esordienti del primo anno successo di Manuele Migheli (km. 4, media 41721); secondo Kevin Bertoncelli (Madignano) a 5”; terzo Giulio Pavi Degl’Innocenti (San Miniato Ciclismo) a 10”.

Tra gli esordienti del secondo anno vittoria di Damiano Petri (km.4,media 43,916: secondo Fabio Del Medico (GS.Borgonuovo Prato) a 12”, terzo Federico Cozzano (La Spezia) a 17”.