Prato – Dallo studio della volta celeste gli antichi sacerdoti caldei elaborarono il primissimo zodiaco per formulare presagi di vario genere. Da allora ad oggi nonostante lo scorrere del tempo l’uomo continua ad alzare gli occhi al cielo e a chiedere risposte alla propria esistenza. E quest’anno, voltate ormai le spalle al 2019, attendiamo il nuovo anno con una rinnovata fiducia sperando che il 2020 porti una ventata di novità e di rinascita per tutti.

Chiediamo all’astrologa pratese Simona Bruni studiosa di astrologia applicata e tarologia evolutiva, ideatrice e conduttrice della trasmissione “Non solo stelle”su RC7, cosa prevedono gli astri per i 12 segni dello zodiaco.

«Di sicuro il 2020 non sarà un anno silenzioso e ci accompagnerà negli anni a venire in un importante cambiamento energetico che avverrà con l’entrata nell’era dell’Acquario il 21 dicembre 2020. In poche parole passeremo dall’elemento terra a quello dell’aria e mai come in questo anno assisteremo a una lunga serie di congiunzioni astrali che decreteranno la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo. L’era dell’Acquario anticiperà la fine di un vetusto modo di pensare e la nascita di un pensiero nuovo. La congiunzione Giove Saturno che avremo a fine dicembre rappresenta per la tradizione astrologica la morte o la nascita di un nuovo re. Tale congiunzione accompagnata anche da Marte venne scambiata tanti anni fa per una stella cometa,quella stessa che indirizzò i tre Re Magi alla capanna di Betlemme.»

Ora in linea generale perché una previsione astrologica sia esatta richiederebbe il tema natale anche se l’astrologa Bruni conferma che il nuovo anno porterà a ciascuno di noi una nuova e profonda presa di coscienza. E sui segni quello Top è il Capricorno; i baciati dalle stelle Toro,Vergine Scorpione e Pesci; i segni critici Ariete Bilancia e Cancro; in trasformazione Gemelli, Leone Sagittario; in evoluzione l’Acquario.

ARIETE: nuovi progetti e opportunità ma occorre ancora molta pazienza. Durante l’anno ci saranno decisioni importanti da prendere.Per le coppie potrebbero emergere vecchie ruggini mentre per i single flirt intensi e appassionati. Probabili ritorni di fiamma ma occorrerà valutare bene. Nel lavoro previsto molto impegno,ma guai a mollare perchè a fine anno arriveranno cambiamenti positivi e radicali.

TORO: con Urano nel segno è un anno straordinario volto al cambiamento. Sia per la coppia che per i single non mancheranno le forti emozioni accompagnate dalla passione. Sarete chiamati a scegliere se optare per fugaci storie d’amore o stabili e concrete. Nel lavoro ottime opportunità di miglioramento e tanto denaro in arrivo!

GEMELLI: Anno di passaggio per questo segno che vedrà fare delle scelte importanti a fine anno. Voglia di reagire e di cambiamento ma occorre pazientare. Se in coppia possibilità di concretizzare l’unione in una stabile oppure dargli un taglio. Per i single amori passeggeri ma gioiosi e intensi. Nel lavoro così come per le finanze i frutti sono lontani ma non lontanissimi. Abbiate pazienza e arriveranno le giuste gratificazioni.

CANCRO: anno delicatissimo per i nati sotto questo segno che saranno chiamati a prendere decisioni importanti soprattutto in amore se in coppia, se single invece potrebbero nascere dalle nuove amicizie flirt e legami. Nel settore lavorativo Urano dalla vostra parte regalerà intuizione e creatività.

LEONE: il desiderio di rinnovamento deve essere sempre accompagnato dalla riflessione che per i nati sotto questo segno può in tema di scelte fare la differenza. Per le coppie nonostante qualche tensione la scintilla della passione sarà più forte,mentre per i single,flirt importanti ma instabili. Attenzione al denaro che va accuratamente gestito. Insomma non è questo l’anno del cambiamento decisivo,ma della preparazione.

VERGINE: un anno bellissimo in cui le promesse celesti si concretizzeranno per cui vietato arrendersi! Chi è in coppia vedrà confermare la propria stabilità affettiva e per i single nuovi incontri grazie alle amicizie. Nel lavoro nuove opportunità,importanti progetti in arrivo e soddisfazioni economiche.

BILANCIA: anno di passaggio per i nati della Bilancia ma denso di cose da fare. Per le coppie ottima l’intesa mentale e sentimentale; mentre per i single Cupido potrebbe colpire al cuore con la freccia giusta. Nel lavoro voglia di dare un calcio a tutto,ma attenzione non è questo il momento.Riguardo al denaro la sua gestione oculata sarà la soluzione migliore.

SCORPIONE : anno straordinario sotto tutti gli aspetti. In amore le coppie ritroveranno la passione e i single potrebbero trovare l’anima gemella. Lavoro e denaro alla grande!

SAGITTARIO: incertezze e conferme per i nati sotto questo segno. Per le coppie si ufficializzeranno i rapporti che sfoceranno in convivenze o matrimoni. Per i single nuovi amori. Nel lavoro nonostante tutto proceda al meglio potrebbe nuocere una sorta di insoddisfazione,che potrebbe indurre a fare passi sbagliati.

CAPRICORNO: anno strepitoso . Asso pigliatutto dello zodiaco. In ogni settore le stelle sono pronti nell’aiutare a concretizzare idee e progetti. La coppia e i single saranno baciati dall’amore. Il lavoro andrà gonfie vele e per i soldi,potrebbe essere il 2020 uno degli anni migliori per il conto in banca.

ACQUARIO : un anno interessantissimo e di grandi cambiamenti positivi e radicali che avverranno però solo a fine anno. Ma tutto è in evoluzione anche per le coppie che si metteranno vivacemente in discussione. Per i single alti e bassi. Nel lavoro importanti riconoscimenti anche se non mancheranno colpi bassi. Entrate ma anche uscite di denaro.

PESCI: cambiamenti e trasformazioni ma occhio alla fretta! Le decisioni vanno ponderate. In amore le coppie vivranno intensi momenti d’amore, per i single invece inizio d’anno traballante. Niente paura perché le stelle stanno dalla vostra parte. Nel lavoro arriveranno sorprese ma non dimenticate l’impegno. Buona fortuna sul fronte economico.

In foto Simona Bruni