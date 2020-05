AREZZO – Domenica 10 maggio 2020 torna ad Arezzo i ‘Sogni nel Cappello’, ma questa volta in una veste diversa dal passato, dettata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso.

L’ideatrice Grazia Frappi ha trasferito nel web la terza edizione dell’evento, prevista inizialmente nei locali del Circolo Artistico di Arezzo nei giorni di sabato 9 e domenica 10 maggio, con oltre venti espositori da molte parti d’Italia, e non solo. Talentuosi modisti e creativi che impreziosiranno comunque l’iniziativa virtuale con le immagini dei loro lavori.

“Non è la manifestazione che avremmo immaginato, ma data la situazione ci siamo adattati – spiega Grazia Frappi. – Non ci siamo persi d’animo e abbiamo creato l’evento in forma virtuale attraverso il gruppo Facebook che unisce noi amanti e creatori di cappelli chiamato Cappelli che Passione, che prevederà per l’intero week end la pubblicazione, da parte di tutti coloro che vorranno, di foto con cappello o immagini che ritraggono le proprie creazioni legate a questo elegante accessorio. Tutte le foto postate verranno poi raccolte in un album che conserverà memoria di questa singolare edizione”.

Domenica 10 maggio, dalle ore 17, appuntamento invece nella piattaforma Zoom, e live in Facebook, per parlare con alcuni protagonisti del mondo del cappello. Interverranno quattro graditi ospiti speciali: Angelita Benelli, presidente del Museo della paglia e dell’intreccio ‘Domenico Michelacci’ di Signa (FI), che parlerà della sua esperienza in uno dei più importanti musei dedicati a questo accessorio; Carlo Forti, imprenditore e ideatore della Fabbrica Pilota del Cappello a Montappone (FM); Martino Roviario, titolare della Cappelleria Storica Palladio, dal 1899 a Vicenza, che focalizzerà l’attenzione sui negozi storici in Italia e sulla loro sorte in questo difficile periodo; Dario Quintavalle, hat designer, modista e insegnante di Modisteria, che porterà la sua testimonianza sia come creatore di cappelli, sia come apprezzato docente in Italia e all’estero.

Concluderanno gli interventi Antonella Gallorini in rappresentanza del Circolo Artistico di Arezzo, che avrebbe ospitato nelle sue eleganti sale l’esposizione, e Marco Botti, giornalista culturale e curatore, che avrebbe accompagnato un nutrito gruppo di amanti del cappello, giunti ad Arezzo per l’occasione, alla scoperta degli angoli più belli e particolari della città, tutti rigorosamente con il loro copricapo preferito. A seguire ci sarà un breve spazio per gli interventi.

Come da programma chiuderà la giornata il contributo di Cristina Nùghes, attrice, regista e scrittrice, che presenterà il suo libro ‘Quel suo profumo d’estate’, che narra la storia di un cappello unico che rende speciale chi lo indossa, ed è reso speciale a sua volta. Si tratta di un semplice cappello di paglia che diventa spettatore delle vite di coloro che ne entrano in possesso e, a volte, ne influenza il destino e i legami.

“È un tempo sospeso quello che stiamo vivendo, nel quale ci siamo rifugiati nel bello e nell’arte per sopravvivere, ma adesso ci manca la concretezza delle cose, per cui spero che questo evento ‘virtual’ possa quanto prima essere sostenuto da un’esposizione fisica, come è stato per le edizioni precedenti, che vada a valorizzare il cappello e mettere in relazione molte persone che circuitano in questo mondo fatto di eleganza e creatività – commenta ancora Grazia Frappi. – Il cappello unisce e fa sognare. ‘I Sogni nel Cappello’ sono i miei ma anche quelli di tante persone che difficilmente trovano la possibilità di esprimersi in eventi dedicati. Sono ormai anni che promuovo il cappello non come accessorio elitario e chic ma come prosecuzione del sé, ciascuno secondo le proprie inclinazioni e passioni e nel modo che maggiormente ci rappresenta. Mi piacerebbe – conclude l’organizzatrice – che si tornasse a indossarlo di più, donne e uomini, senza distinzione di genere”.

Di seguito tutti i protagonisti di ‘I Sogni nel Cappello Virtuale 2020’:

Agnese Del Gamba – Arezzo, Alessandra Broggiato – Verona, Antonella Fenili – Milano, Attilio Sorbatti – Fermo, Carlo Forti – Fermo, Clo – Claudia Calzolari – Bologna, Damiana Incedi – Padova, Fabbrica Prezioso – Maria Federica Prezioso – La Spezia, FederiKA FabbriKAidee – Federica Moretti – Roma, Hats & Crafts millinery couture – Gianluca Esposito – Lecce – Roma, JCN Fascinators – Claudia della Frattina – Roma, Limerincia – Manuela Cuadra – Barcelona – Ferrara, MariaTeresa Conti – Locarno – Canton Ticino, Marisa Moretti – Trapani, Martino Roviario – Cappelleria Palladio – Vicenza, Michela Ceccarini Millinery – Londra (UK), Mirko Tomei – Viareggio, Miss Flapper – Milano, Mode Liana – Firenze, Origami Hats – Monica Gamberale – Mantova, Pamela Castiglia – Firenze, Rinaldelli Modisteria dal 1930 – Livorno, Roberto Lucchi – Ferrara, Rub & Dub – Dario Quintavalle – Bracknell (UK), Sonia Chiodi – Teramo, Steven’s Hats – Cappelleria Artigianale – Cosenza, Stybel Modista – Stefania Belfiore – Pescara, Ullalà Cappelli – Trieste.