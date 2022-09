Firenze – Tre recenti romanzi di Andrea Nacci, noto autore di thriller ambientati nel Medioevo e altri ai tempi nostri. Tra quelli medievali, il protagonista è l’Alchimista, personaggio ammantato di mistero.

L’Alchimista vive a Volterra (conterraneo dell’autore che è infatti di origine volterrana anche se da molti anni vive a Cecina) non ha poteri occulti – come sospetta qualche suo contemporaneo – ma brillanti doti investigative e riesce a dipanare le aggrovigliate vicende. Quelli ambientati nel presente sono invece “giallo” che rivisitano – con uno stile avvincente – il genere “hard boiled” e si svolgono negli Stati Uniti, con un altro carismatico investigatore, Norman Strike.

I romanzi si intitolano appunto La maledizione di Rosaura. L’alchimista in Valdera, Tesori e delitti. L’Alchimista all‘Isola d’Elba, e La guerra dei narcos. Le indagini di Norman Strike.

Andrea Nacci, manager di successo per oltre quarant’anni nel mondo economico,si è poi dedicato alla formazione come docente di comunicazione e marketing e conosce adesso un nuovo successo come scrittore di romanzi.

Abbiamo parlato con lui in questa intervista che fa riferimento, appunto, ai suoi ultimi lavori. Parlando di thriller è meglio non parlare della trama perché, anche se non si svela il finale, si rischia di togliere al lettore il piacere della scoperta… quindi ci siamo focalizzati su alcuni aspetti significativi ma senza spoilerare

Perché i gialli ambientati nel Medioevo hanno un fascino particolare ?

A mio modo di vedere quel periodo storico, denso di misteri e promiscuità tra antico ed ansia di conoscenza, ha rappresentato la pietra miliare su cui poi si è ammodernata la nostra società, dando vita al Rinascimento. Ed infatti va sfatato il luogo comune per cui il Medioevo viene definito solo “buio”.

E’ noto che conduci sempre approfondite e ricerche storiografiche, in specie ricerche d’archivio Come si può distinguere ciò che è storico e ciò che è frutto di invenzione letteraria?

E’ un passaggio molto delicato e la credibilità delle fonti d’informazione è determinante. Limitarsi a qualche clic su “Google” non può bastare ove si voglia condividere col lettore il piacere della conoscenza.

Quanto è importante il conteso geografico in cui si svolge la vicenda ….. ad esempio, perché la Valdera è una location significativa ?

Il motivo va ricercato nel fatto che la Valdera è sempre stata considerata come un luogo “minore” rispetto ad altre zone della Toscana, indubbiamente più coinvolte nei grandi episodi storici. Ma, secondo me, è proprio in tali presunti sobborghi culturali che vanno ricercate le verità degli usi e costumi della popolazione. Era molto diverso vivere a Pisa o a Firenze, rispetto ai villaggi sperduti sulle colline, vuoi per le difficoltà delle vie di comunicazioni, vuoi per la diversa interpretazione delle priorità.

Senza spoilerare… si può dire chi è Rosaura ?

Posso solo dire che Rosaura era una giovane donna etrusca di alto lignaggio e, grazie a lei, il lettore potrà immergersi in curiose e misteriose pillole di conoscenza di entrambe le civiltà.

E cosa accade all’Isola d’Elba?

Il romanzo a cui ti riferisci rappresenta uno spaccato realistico delle vicende di quest’isola, da sempre crocevia di molteplici interessi. La trama consente sia di provare a risolvere misteri ed interrogativi, sia di vedere come i sentimenti umani non siano variati col trascorrere dei secoli.

Quali sono in questa storia misteriosa i riferimenti storici ?

Le fonti a cui ho attinto sono state molteplici e lo si può verificare dalla Bibliografia riportata alla fine del volume. Mi permetto di segnalare come molte ricerche provengano da Atenei esteri e tesi di laurea in lingua originale che hanno richiesto traduzioni e verifiche, non sempre facili.

Quale è, invece, l’ attrazione dei thriller ambientati a S.Francisco ?

Direi che molto sta nel personaggio, Norman Strike, nelle sue debolezze, ma anche nelle sue eccentricità. E’ sagace, ironico, libero e non si vergogna dei difetti che caratterizzano la sua vita. Unisce la capacità di deduzione con una tenacia ed uno stile che, a volte, rasentano la sfrontatezza, senza mai, tuttavia, essere volgare o saccente.

Stai ultimando nuovi lavori?

Mi permetto di segnalare che a breve, usciranno altri due miei romanzi; un nuovo Arrus l’Etrusco per la Curcio Editore e le indagini di una strana poliziotta di Los Angeles per Arpeggio Libero di Milano.