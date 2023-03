Firenze – L’opera realizzata in calligraphy art da Francesca Grosso coi volti di Piero Calamandrei, Maria Enriques Agnoletti e dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, che sabato è stata portata in corteo nel corso della manifestaizone antifascista a Firenze, è stata consegnata ai rappresentanti di istituto del liceo Michelangelo per la sua esposizione in mostra. La notizia è resa nota dall’associazione InOltre Alternativa Progressista, promotrice dell’iniziativa e dell’opera dal titolo “Ora e sempre”. L’associazione InOltre ha consegnato l’opera ai rappresentanti di istituto del liceo Michelangelo terminato il corteo, che nei prossimi giorni richiederanno alla preside di esporla in via permanente nel corridoio principale dell’istituto. “Di fronte alle aggressioni – ha detto Giordano Bozzanca presidente InOltre – abbiamo sentito, in una data come il 4 marzo, in cui ebbe inizio il progetto di Costituzione dell’Assemblea dei 75, di rispondere e condannare la violenza neofascista cercando di elevare il dibattito anche sui valori costituzionali attraverso l’arte”.