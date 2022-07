Firenze – I Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze hanno identificato il corpo rinvenuto lo scorso mercoledì sera nel fiume Arno, vicino all’argine di Lungarno Ferrucci. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità albanese, classe 1996.

Per l’identificazione i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Firenze sono riusciti a rendere utilizzabili le impronte del corpo rinvenuto, già in stato di decomposizione dovuta al tempo trascorso nell’acqua del fiume. Dall’estrapolazione delle impronte è stato poi possibile rintracciarne un riscontro nella banca dati dattiloscopica delle forze di polizia che ha restituito come risultato il nome dell’uomo, in passato fotosegnalato per alcune denunce per reati di minore entità.

Al termine dell’autopsia eseguita questa mattina è inoltre emerso un parziale esito sulle possibili cause di morte, escludendo eventi di natura traumatica, ma riconducendo verosimilmente il decesso all’annegamento.

I Carabinieri continueranno ad eseguire accertamenti e attività investigative tese a riscostruire le circostanze che hanno determinato la caduta in acqua del giovane.