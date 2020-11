Firenze – IED Firenze, Istituto Europeo del Design, lancia una sfida rivolta non solo agli studenti ma anche a chi lavora e alle realtà imprenditoriali per costruire insieme la ri-partenza dei settori cultura, design, moda e comunicazione. “In questo momento di “sospensione” la formazione diventa un tema ancora più centrale e svolge un ruolo fondamentale sul quale si giocherà la “ripartenza” della cultura, del tessuto imprenditoriale e di quello artigiano toscano“, dichiara Igor Zanti direttore di IED Firenze.

L’obiettivo è di investire sulla crescita del capitale umano per ripensare a un futuro diverso che coinvolga giovani, professionisti e imprese, pubblico e privato. Per raggiungerlo IED Firenze mette in campo un programma di corsi nel mondo della cultura, delle arti visive, del design, della moda e della comunicazione, ma anche serali nei settori della moda (Fashion Design and Styling e Textile Design) e della Comunicazione (Grafica per la Comunicazione) rivolti a chi già lavora .

“La formazione non può prescindere dalla realtà del territorio. Per questo affrontiamo nei nostri corsi la cultura della moda, dell’arte, della comunicazione in tutte le loro declinazioni unendo conoscenze pratiche e teoriche, attraverso un percorso formativo basato sul confronto, lo scambio e la relazione tra le imprese, le comunità professionali e i giovani che ne rappresentano il futuro“, spiega Luca Parenti coordinatore dei corsi IED Firenze

L’appello di IED Firenze è quello di sfruttare il momento di crisi per progettare un futuro sotto altre prospettive, attraverso un processo di formazione basato sul dialogo tra soggetti diversi, volto alla crescita del capitale umano, anche di quello interno alle imprese, per riuscire a sperimentare nuovi linguaggi ed accrescere la capacità di innovazione del territorio toscano. Ed è con questo obiettivo che nascono anche i Corsi Serali rivolti a chi già lavora.

I CORSI SERALI BIENNALI DI IED FIRENZE

Il corso in Fashion Design e Styling si pone come obiettivo la formazione di una figura specializzata nella realizzazione di collezioni moda e permettere ai partecipanti di ideare, progettare, realizzare e valorizzare la propria collezione. Il programma biennale è strutturato in quattro moduli che si completano dando forma a una figura professionale, articolata, capace di approfondire aspetti del mondo della moda e di proporre nuove soluzioni stilistiche e reinterpretative. Durante il periodo del corso sono previste attività di workshop, seminari e uno shooting fotografico collettivo per valorizzare le collezioni realizzate.

Il corso del Textile Design è rivolto a tutti coloro che, pur avendo formazioni diverse, hanno interesse nel campo della progettazione e della decorazione tessile e desiderano inserirsi nel settore moda come professionisti nel disegno di tessuti. Il corso si articola in lezioni della durata di 3 ore e in esperienze di laboratorio interne all’istituto o presso le aziende del comparto produttivo toscano, tra le quali Texmoda, Busatti e Lottozero. I docenti sono professionisti del settore provenienti da realtà lavorative diverse, correlate alla produzione tessile e agli ambiti comunicazione e moda. Sviluppano con gli studenti progettazioni ed esercitazioni finalizzate ad allenare le loro capacità creative e produttive.

I programmi proposti nel corso di Grafica per la Comunicazione consentono di gestire tutte le fasi di produzione, ideazione e progettazione dell’elaborato grafico. Si affrontano nello specifico il branding e l’immagine coordinata, il packaging e il label design, la comunicazione per eventi, l’editoria e la comunicazione per il sociale.

Foto di Cristina Andolcetti