Firenze – Un atto vandalico contro un simbolo di Firenze. Su Palazzo Strozzi è comparsa stmani un’enorme scritta bianca, con una frase in inglese: “Jeff Koons marry me”, Jeff koons sposami.

I vandali sarebbero entrati in azione intorno alle 4 del mattino e con vernice bianca a caratteri enormi hanno imbrattato il bugnato della facciata del Palazzo che ospita la mostra dell’artista Jeff Koons.

I tecnici che si sono immediatamente messi all’opera, allertati dalla Fondazione Palazzo Strozzi, per ripulire la facciata imbrattata su due lati. La vernice ad acqua non dovrebbe lasciare segni.

“Un atto di vandalismo molto grave. Stiamo già ripulendo le facciate e confidiamo che la polizia mucipale possa individuare quanto prima i responsabili di questo gesto indegno”. Così la vicesindaca Alessia Bettini ha commentato la grande scritta in inglese. “Le indagini della polizia municipale sono in corso e sono state acquisite le immagini delle telecamere – ha aggiunto la vicesindaca – gli esperti sono al lavoro da stamani per ripulire le facciate sotto la supervisione dei tecnici del Comune”