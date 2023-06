La Fondazione il Fiore di Firenze ha assegnato ieri sera ad Alberto Sarti, «giovane e politropo artista» impegnato nella poesia, nel teatro, nel cinema, nella grafica e nella promozione culturale, il 14° Riconoscimento Alberto Caramella.

La consueta pergamena e il fiore del carciofo d’argento, simbolo della Fondazione il Fiore, sono stati consegnati a Sarti, come ringraziamento per il suo impegno per la cultura e la bellezza, dalla presidente della Fondazione Maria Giuseppina Caramella nella sede di via Prati.

Come ricordato nella motivazione del Riconoscimento, ad Alberto Sarti si deve anche l’ultimo logo della Fondazione il Fiore incentrato sulla luna, figura che si riallaccia esplicitamente alla produzione poetica di Alberto Caramella, di cui ricordiamo i seguenti versi: «La luna / sta e non dice non parla ma tace / anzi non sta insegue leggera / ligia alla legge dei moti lontani».