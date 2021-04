Firenze – Il Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, ha partecipato stamani al 169° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che si è svolto in Questura con la deposizione di una corona in memoria dei Caduti a causa dell’attuale recrudescenza del virus.

La Festa della Polizia coincide con la pubblicazione della Legge 121/1981, che ha ridisegnato l’architettura del sistema della pubblica sicurezza, a rimarcare l’inscindibile legame tra i valori e i principi che hanno ispirato quella riforma e la missione affidata alla Polizia di Stato.

Una missione prioritariamente volta alla tutela dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti di cui la sicurezza è una declinazione fondamentale.

In questa direzione, il Prefetto ha rivolto “un ringraziamento al Questore Filippo Santarelli e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che in questa provincia hanno testimoniato quotidianamente di saper interpretare al meglio la funzione affidatagli da quella legge e di saperlo fare con quello spirito di servizio, di solidarietà e di umanità che li fa essere straordinari “compagni” al fianco di ciascun cittadino in difficoltà”. Un particolare pensiero infine “alle famiglie di tutti gli operatori di polizia che pure condividono con loro le ansie ed i rischi della professione e soprattutto a quelle che piangono la perdita dei loro cari, caduti in servizio nell’assolvimento del proprio dovere o perché portati via dalla pandemia”.