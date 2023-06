Santa Fiora – Appuntamento per i centauri a Santa Fiora, uno dei borghi più belli d’Italia, sabato 24 giugno, a partire dalle ore 10, con una nuova edizione, la diciottesima per l’esattezza, del motoraduno “Santa Fiora e il Monte Amiata”, organizzato dal Motoclub Santa Fiora, che quest’anno taglia l’importante traguardo dei 20 anni di attività. Nella stessa giornata il Comune aderisce alla Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia lanciando un invito: visita il borgo portando con te uno strumento musicale e scegli un angolo di Santa Fiora per esibirti partecipando al flashmob Unplugged, che coinvolge tutti i borghi aderenti alla Notte Romantica 2023. Per la Notte Romantica sarà premiata anche la coppia di centauri più romantica.

“Il Motoraduno di quest’anno è per noi particolarmente importante – spiega Riccardo De Santis, presidente di Motoclub Santa Fiora – perché per l’occasione celebriamo i 20 anni di attività della nostra associazione, nata nel 2013 e divenuta un punto di riferimento in paese e non solo per gli appassionati di moto. Anche questa edizione del motoraduno come le precedenti è stata pensata per far conoscere ai partecipanti le eccellenze di questo nostro territorio, che è bellissimo da scoprire in moto. Ci saranno delle soste con degustazioni enologiche e gastronomiche e per chiudere in bellezza, la cena all’aperto in piazza Garibaldi e la musica. Ringraziamo il Comune di Santa Fiora, le attività commerciali ed i vari sponsor locali per il sostegno che ci hanno garantito negli anni ed in questo particolare evento, per noi molto significativo”.

Il programma prevede dalle 10 alle 11 e 30 il ritrovo dei centauri in piazza Garibaldi per le iscrizioni. Alle 11 e 45 la partenza per il giro turistico in moto “Il Monte Amiata e i suoi borghi” e alle 13 l’aperitivo e il pranzo organizzato dal Motoclub presso lo stadio comunale. Il pomeriggio alle 15 apriranno le iscrizioni dei centauri al secondo giro turistico verso Montalcino con sosta e degustazione enologica all’azienda agricola Campogiovanni. Alle 18 e 15 rientro a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni. In occasione della Notte Romantica ci sarà anche un riconoscimento speciale per la coppia di centauri più romantica che sarà omaggiata con due collanine a tema motociclistico e romantico, realizzate dall’artista locale Monika Martellini. Seguirà alle 19 l’aperitivo e alle 20 e 30 la cena in piazza, sempre organizzata dal Motoclub. Info per iscriversi alla cena per whatsapp al 3392854301.

Gran finale alle 22 e 30 con il concerto dei Gary Baldi Bros e Dj set con Bobo Dj, poi la notte proseguirà al Kartika.