Portoferraio – Ricorre il 25° anniversario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, istituito con il DPR 22 luglio 1996, con un decreto a firma dell’allora Ministro Edo Ronchi che riunisce sette isole sotto un unico Parco.

La prima bozza di perimetrazione fu redatta nel 21 luglio del 1989, in clima di dissenso sociale ed istituzionale contro la nascita del Parco. Dal compromesso tra il prezioso dibattito scientifico sulle necessaria conservazione della biodiversità e le contestazioni delle popolazioni locali nacque 25 anni fa l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Da allora molta strada è stata fatta ed è cresciuta nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’importanza della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile a supporto dell’economia locale. Oggi l’Ente Parco ha raggiunto una credibilità ed un ruolo sempre più consolidati, non solo in ambito locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale, attraverso la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) di Europarc Federation, grazie allo straordinario riconoscimento come Riserva della Biosfera MAB UNESCO e al recente prestigioso inserimento nella Green List della IUCN, massimo attestato mondiale per le aree naturali protette. Ma altre importanti sfide attendono il Parco Nazionale e per queste sarà fondamentale la collaborazione sempre più stretta con tutto il territorio e le comunità delle isole toscane.

In occasione del venticinquesimo anniversario della sua istituzione il Parco ha programmato una serie di eventi per rendere conto dei progetti e delle azioni realizzate e di come sono state impiegate le risorse nel corso degli ultimi quattro anni, per inaugurare nuovi presidi informativi e culturali e per presentare la Guida di Repubblica dedicata ai piaceri e ai sapori dell’Arcipelago Toscano. Gli eventi si svolgeranno il 21 , 22 e 23 luglio sulle tre isole principali dell’Arcipelago Toscano, approfittando anche del vettore che nella stagione estiva accorcia le distanze per raggiungerle.

Di seguito il programma aperto a tutti a patto che si prenoti la partecipazione scrivendo una mail a parco@islepark.it. Anche in considerazione della situazione sanitaria da COVID-19 i posti saranno limitati e verrà data precedenza a chi prenota prima in ordine di tempo.

Per chi dovrà utilizzare il vettore per spostarsi in un’altra isola sarà ovviamente necessario verificare la disponibilità di posti sul vettore medesimo, per questo si consiglia di prenotare per tempo.

Di seguito il programma di massima che sarà dettagliato nei prossimi giorni con singole locandine per ciascuna isola.

Mercoledi 21 luglio

Isola del Giglio

partenza da Porto Azzurro per il Giglio con Aquavision alle 9,30,

rietro dal Giglio per l’Elba alle 16,30 arrivo a Porto Azzurro 18,30

ore 11,30 Inaugurazione nuovo Punto informativo a Giglio Porto in collaborazione con la Proloco di Isola del Giglio e Giannutri e con il Comune di Isola del Giglio

ore 12,45 25 anni del PNAT: Un arcipelago di natura Presentazione del bilancio di sostenibilità 2017-2020 Sala dei Lombi in collaborazione con il Comune del Giglio

Giovedi 22 luglio

Isola d’Elba

ore 11,30 Inaugurazione Mostra Giorgio Roster a Forte Inglese

ore 12.00 25 anni del PNAT: Un arcipelago di natura Presentazione del bilancio di sostenibilità del parco 2017-2020 Forte inglese in collaborazione con il Comune di Portoferraio

ore 18,00 Presentazione della Guida di Repubblica sul Parco Nazionale Arcipelago Toscano presso il CEA di Lacona

ore 21,30 Concerto sotto le stelle con Ravanatèra – Canzoniere d’Isole presso la Fortezza di Marciana (in collaborazione con il Comune di Marciana)

Venerdi 23 luglio Isola di Capraia

partenza da Portoferraio per Capraia con Aquavision alle 9,30, e da Marciana Marina alle 10

rientro da Capraia per l’Elba alle 16,30 arrivo a Marciana Marina alle 18,00 e a Portoferraio 18,30

ore 11,30 Visita al punto informativo multimediale La Salata

oer 12,30 25 anni del PNAT: Un arcipelago di natura Presentazione Bilancio di sostenibilità 2017-2020 Complesso del Convento di S Antonio (in collaborazione con Comune di Capraia Isola)

ore 13,30 Inaugurazione Mostra della Venere Dussol, il Guerriero e altre storie di archeologia capraiese

ore 14,00 Evento di degustazione prodotti tipici locali capraiesi