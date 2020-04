Fiesole – Il Comune di Fiesole ha celebrato il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un’iniziativa davanti al Palazzo Comunale, dove il Sindaco Anna Ravoni ha parlato e il violinista Daniele Dalpiaz della Scuola di Musica di Fiesole ha suonato l’Inno d’Italia e Bella Ciao.

La celebrazione non è stata aperta al pubblico, in ottemperanza alle misure restrittive dei DPCM del 9 marzo 2020 e del 10 aprile 2020. “E’ stato un 25 aprile particolare – dice il Sindaco Anna Ravoni – ma credo che, oggi più che mai, sia stato giusto ricordare quella data di 75 anni fa e da lì prendere forza per guardare al futuro con speranza e coraggio. Un modo, quindi, per dire a tutti quelli che stanno lottando per sconfiggere il virus e a tutti coloro che li stanno aiutando nella riconquista della libertà quotidiana, che non sono soli e che tutti insieme ce la faremo e sconfiggeremo questo nemico.”