Firenze – L’attesa assemblea delle società della Federcalcio già prevista per il 4 maggio è stata posticipata a giovedì 7 maggio ore 14. L’assemblea avrà luogo mediante videoconferenza.

Il nutrito ordine del giorno contiene anche importantissime questioni che riguardano la serie C. E che le società interessate (in Toscana, Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Arezzo, Siena e Pianese) aspettano da troppo tempo anche perché decisive per il presente e per il futuro di quei clubs.

Per la Lega Pro l’assemblea dovrà esaminare, discutere e prendere le conseguenti delibere da sottoporre al Consiglio Federale, organo decisionale.