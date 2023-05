Prato – Seconda giornata per il Prato Film Festival: la manifestazione cinematografica internazionale ideata e diretta da Romeo Conte (da questa edizione affiancato dal condirettore Jacopo Bucciantini) dedica la serata del 29 maggio alla commedia toscana “Made in Prato”, con la proiezione (alle ore 20.30, presso lo spazio Garibaldi/Milleventi) del lungometraggio Il cacio con le pere.

Diretta e interpretata da Luca Calvani (con un ricco cast che vede la presenza tra gli interpreti di Francesco Ciampi, Giusi Merli, Gianluca Gori, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio, Geppi Cucciari e altri ancora), la commedia racconta la storia di Fosco (Francesco Ciampi) e Fred (Luca Calvani), due fratelli diversissimi fra di loro che hanno intrapreso strade del tutto differenti; la vita, però, li rimette da un giorno all’altro sullo stesso sentiero, dopo la morte della zia e un’eredità da condividere: centoventidue ettari di terreno da curare e far fruttare insieme. Per entrambi, tra tante gag e momenti divertenti, sarà un’importante opportunità di crescita personale: Fred riscoprirà un contatto con sé stesso e con le proprie radici, mentre Fosco finalmente rilancerà le sorti di una vita che oramai sembrava rassegnata e priva di amore.

A presentare il film sul palco del Garibaldi/Milleventi, oltre al regista, saranno presenti anche gli interpreti Francesco Ciampi, Giusi Merli e Gianluca Gori, che racconteranno la loro esperienza sul set in un incontro moderato dal giornalista e critico cinematografico Federico Berti.

In serata, saranno anche premiati i cortometraggi vincitori in concorso nella Selezione Ufficiale per le sezioni Children World, Diritti Umani e Animazione.

In apertura, la seconda giornata del Prato Film Festival partirà invece con le proiezioni dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, presso il Teatro D’ Annunzio del Convitto Nazionale “Cicognini”: dalle 10:30 alle 12:30 i cortometraggi in gara nella sezione Children World, dalle 15 alle 17 quelli in gara per le sezioni Diritti Umani e Animazione.

L’accesso a tutti gli eventi e alle proiezioni è libero e gratuito.

Foto: Il cacio con le pere: Francesco Ciampi, Luca Calvani, Gianluca Gori