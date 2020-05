Pisa – Lutto nel mondo del calcio: è morto Gigi Simoni, ex allenatore del Pisa e dell’Inter. Aveva 81 anni.

«Il mondo del calcio perde un grande professionista – – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – la città di Pisa, i suoi amici e coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo perdono una persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane. Legato indissolubilmente ai colori nerazzurri, fa parte della storia del Pisa Sporting Club per aver portato, da allenatore, la sua squadra in serie A per ben due volte alla metà degli anni ottanta. Ancora nerazzurri, sponda milanese, sono stati i suoi meritati successi professionali sulla panchina dell’Inter negli anni successivi. Durante tutta la sua brillante carriera è sempre rimasto profondamente legato alla nostra città dove da molti anni abitava con la sua famiglia».

La camera ardente sarà aperta nei giorni di sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, e domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, in linea con le disposizioni per il contenimento del coronavirus, l’accesso alla camera ardente sarà contingentato e controllato da personale della Polizia Municipale. Per accedere all’interno della Chiesa ci sarà un percorso obbligato con entrata e uscita da accessi separati. Per permettere a tutti di poter rivolgere l’ultimo saluto si consiglia una permanenza di pochi minuti all’interno della camera ardente.