Firenze – Un grande momento storico. Così il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Conferenza episcopale italiana ha definito la tre giorni degli incontri di sindaci e vescovi sul Mediterraneo “frontiera di pace”. “Mentre una folle guerra scoppia in Ucraina portando morte e distruzione, l’orologio della storia ha fermato le sue lancette a Firenze ed è suonata l’ora della pace e del dialogo”, ha detto Bassetti concludendo la serie di incontro.

IL presidente della Cei si è soffermato su Giorgio La Pira, il cui nome ha risuonato molte volte, sia tra i sindaci, sia tra i vescovi. “La Pira è stato un cristiano autentico, un profeta dei tempi moderni e, in definitiva, un mistico prestato alla politica – ha detto – Un mistico che non aveva alcuna attrazione per il potere, ma una dedizione totale per gli ultimi e un amore sconfinato per la Chiesa”.

La Pira per i poveri non fu soltanto un benefattore – ha proseguito – ma “un autentico maestro di vita. Su questioni come la casa ai senza casa, il lavoro ai senza lavoro, il pane ai senza pane, non esitò più volte a giocarsi tutta la carriera politica. Metteva in campo tutto se stesso perché ciò che lo muoveva era sempre e soltanto il Vangelo”.

E allora perché oggi è importante La Pira? Perché – ha concluso – egli è stato un uomo libero che ha avuto il coraggio di sostenere opinioni scomode senza mai scendere a patti con la mentalità di questo mondo. L’ex sindaco di Firenze ha sempre cercato il bene delle famiglie e dei giovani, dei poveri e degli emarginati, degli indifesi e degli ultimi della società. Senza mai lasciarsi tentare dall’arroganza del potere, dal consenso facile, dall’odio verso chi è diverso, dalla corruzione e dalla malavita. La Pira è dunque, ancora oggi, un modello di spiritualità”.

Nella foto il cardinale Bassetti con Mario Draghi