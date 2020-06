Viareggio – Dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria e dopo un’accurata sanificazione di tutti i locali, il Club Nautico Versilia, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, ha finalmente riaperto ed è ritornato ad essere per tanti Soci e Amici il punto di riferimento dove trascorrere ore piacevoli non solo grazie alle uscite in mare e all’attività della Scuola Vela FIV, ma anche grazie ai servizi offerti presso la bellissima sede.

La Segreteria, infatti, ha ripreso il consueto orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (lunedì e sabato solo mattino) mentre l’attività dei Nostromi si svolge tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Ai Soci e a tutti gli Amici che sono ritornati a frequentare il sodalizio viareggino viene chiesto cortesemente di rispettare le precauzioni generali di igiene e di comportamento ancora imposti dalle norme vigenti ed è consigliato l’ingresso in Segreteria uno alla volta al fine di rispettare il distanziamento sociale di 1 metro con il personale.

I nostri giovani della Scuola Vela Valentin Mankin hanno ripreso regolarmente i loro allenamenti, così come sono riprese le uscite in mare delle derive e delle imbarcazioni d’altura e a motore.

Per le regate, invece, si dovrà aspettare le direttive della Federazione Italiana Vela che presumibilmente darà il consenso a partire dal mese di luglio.