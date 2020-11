Firenze – Il Comune di Firenze sbarca su Telegram attivando un nuovo canale di comunicazione social verso i cittadini. Attraverso l’applicazione di messaggistica Telegram sarà infatti possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, in modo veloce, gratuito e sicuro, informazioni sulle principali novità che riguardano i servizi, gli eventi e le iniziative del Comune di Firenze. Per accedere al canale è necessario iscriversi attraverso la propria utenza telefonica mobile; l’utente potrà cancellarsi dal servizio in qualunque momento.

“Una novità importante per tutti i cittadini che desiderano essere sempre informati e aggiornati sulle attività e iniziative del Comune di Firenze direttamente sul proprio smartphone – ha detto l’assessore alla Smart city, innovazione e sistemi informativi Cecilia Del Re -. Un servizio tanto più utile in questa fase di emergenza, perché consente di comunicare in sicurezza e in tempo reale ogni aggiornamento anche relativo ai provvedimenti dell’amministrazione. Un servizio garantito anche attraverso il nuovo Firenze Alert, il servizio di informazioni telefoniche del Comune di Firenze che è stato recentemente esteso dalle comunicazioni di protezione civile anche alle informazioni di servizio e pubblica utilità”.

Per iscriversi al canale Telegram del Comune di Firenze è sufficiente cliccare su ‘Unisciti’ a @cittadifirenzeufficiale. Per iscriversi al servizio Firenze Alert è necessario compilare il modulo on line presente su www.firenzealert.it, indicando anche il proprio indirizzo, così da poter ricevere informazioni personalizzate rispetto alla zona di interesse. Il servizio è gratuito ed è possibile cancellarsi in qualsiasi momento, chiamando il numero055 0317427. Firenze Alert è un servizio realizzato dall’azienda Enterprise Contact Group, azienda proprietaria di Sindaci in Contatto 2.0.