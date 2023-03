Vaiano – Vaiano aderisce all’evento internazionale promosso da WWF “Earth Hour – ora della TERRA”, un’ora simbolica di spegnimento dell’illuminazione sabato 25 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30, per sensibilizzare al dispendio inutile di energia elettrica sia nei luoghi pubblici ma soprattutto nelle abitazioni private dove troppo spesso tutti noi lasciamo luci accese nel nostro passaggio da una stanza all’altra, o ancora telefonini ed elettrodomestici in continua azione e movimento, senza considerare le fasce orarie di risparmio energetico durante la giornata.

Un momento di riflessione quindi su come le nostre azioni giornaliere influiscano sul risparmio energetico e di conseguenza anche sul cambiamento climatico. L’appello si estende infatti a tutta la cittadinanza, di aderire all’ora di luce spenta in difesa della Terra: solo agendo insieme ce la potremo fare. Nata a Sidney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che nel 2022 ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade.

Il 2022 è stato un ennesimo anno terribile dal punto di vista di climatico con moltissimi fenomeni estremi in tutto il mondo: dalle gravi siccità in Europa, Cina e USA alle alluvioni in Pakistan costate la vita di circa 2.000 persone, dal collasso del ghiacciaio della Marmolada alla frana di Ischia. Dalla COP27 sul clima di Sharm el-Sheikh non sono venuti segnali incoraggianti, pur essendo arrivato il via libera al Fondo per Perdite e Danni. Occorre un’accelerazione nell’azione per la riduzione delle emissioni così da limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, ma i Governi sembrano incapaci di intraprendere insieme questa sfida vitale per il futuro del Pianeta. In questo decennio è in gioco tutto: la possibilità di godere dei vantaggi della transizione come il pericolo di non riuscire a evitare le conseguenze più catastrofiche della crisi climatica.

L’obiettivo dell’iniziativa e dell’adesione dell’Amministrazione comunale di Vaiano è quello di sensibilizzare sull’utilizzo coscienzioso della luce e dell’energia e far riflettere su come, l’uso di lampade di nuova generazione o l’utilizzo anche in contesti domestici di fonti rinnovabili, possa essere l’unica soluzione per arrestare almeno in parte questo fenomeno e per ridurre in maniera consistente le emissioni di CO2 e salvare gli ambienti naturali in cui viviamo. Primo passo indispensabile è cambiare l’approccio di ognuno di noi verso la salvaguardia dell’ambiente, infine sarà necessario intrecciare questo tipo di azioni con l’economia degli Stati arrivando all’approvazione anche in Italia di una Legge sul Clima che avvii in tutti i settori questa trasformazione facendola divenire fattiva e l’avvio di un processo che porterà ad un Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in linea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE.

E il Comune di Vaiano sta andando in questa direzione come ci ricorda l’assessore all’Ambiente Marco Marchi: “stiamo facendo un grande lavoro per sostituire l’illuminazione pubblica del nostro territorio con lampade a led con le quali è possibile un risparmio di energia del 60% rispetto le comuni lampadine di vecchia generazione; fino ad oggi sono stati sostituiti circa il 65% dei corpi illuminanti. Anche quest’anno parteciperemo al bando nazionale sull’efficientamento energetico che prevederà la sostituzione di altre 150 plafoniere stradali, negli ultimi giorni sono state sostituite 70 lampade nelle vie centrali di Vaiano e altre sulla SR325 nella frazione de La Briglia, importantissimi segnali verso una nuova sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni a tutela della salvaguardia del Pianeta”.