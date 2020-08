Forte dei Marmi – Successo di Giovanni Allevi, Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, in concerto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano. Una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica.

Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei Teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all’arte creativa della composizione.

Foto Stefano Dalle Luche