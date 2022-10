Prato – Il Console generale degli Stati Uniti a Firenze, dott.ssa Ragini Gupta, ha fatto visita questa mattina al Prefetto di Prato, dott.ssa Adriana Cogode.

L’incontro è stato l’occasione per affrontare temi di interesse comune sotto il profilo economico, culturale e della sicurezza oltreché per rimarcare la tradizionale collaborazione istituzionale tra i due Paesi.

Presenti anche la dott.ssa Lindsay Harrison, desk officer del Dipartimento di Stato, ed il dott. Michele Comelli, specialista in economia politica del predetto Consolato americano. Nel cordiale colloquio con il Console sono state esaminate tematiche che riguardano più da vicino il territorio della provincia, tra cui in particolare gli aspetti che ineriscono allo sviluppo economico ed alla vocazione industriale nel settore tessile.

Al termine dell’incontro è stata manifestata l’intenzione di continuare ad approfondire possibili forme di collaborazione ed è avvenuto il rituale scambio di doni.