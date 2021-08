Lipari – La Sicilia in giallo da lunedì, ma il virus non può offuscare la bellezza della natura mediterranea: una foto giunge alla redazione da un nostro lettore che si trova a Lipari e che ci scrive: “Niente può alterare la bellezza. Questo virus che in sordina aggredisce e uccide non può nulla contro questo mare che si mostra orgoglioso e indifferente alle miserie umane”. Anche custode, purtroppo, dei cadaveri di chi lo varca nella ricerca, il più delle volte illusoria, di un futuro migliore. Ma rimane sempre il “mare colore del vino” dei padri della nostra civiltà. E ci riempie di stupore affascinato.