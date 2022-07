Siena – La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio. Una vittoria al fotofinish, sulla Torre, in una Carriera che ha visto la partecipazione di solo sei contrade. I cavalli di Istrice e Civetta erano stati esclusi dopo che erano stati accertati lievi infortuni. Ancora prima del via si è ritirato il Leocorno (sempre per un infortunio al cavallo) e il Bruco dopo la caduta del fantino in uno dei tentativi di partenza che è stato portato via in barella.

A portare alla vittoria il Drago è stato il cavallo Zio Frac, montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia alla sua ottava vittoria. La precedente vittoria del Drago risaliva al 2 luglio 2018. Le contrade battute con la Torre sono la Chiocciola, la Pantera, Valdimontone e la Lupa.