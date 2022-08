Viareggio – Nel programma del Festival Puccini 2022 dedicato ai giovani una serata in un luogo “non convenzionale” sulla spiaggia. Una serata da vivere in libertà, all’interno di un festival che oltre a valorizzare i giovani talenti, cerca anche giovani da avvicinare all’opera. Con questo obiettivo al Beach Stadium che solitamente ospita partite di Beach Soccer, il 14 agosto la Fondazione Festival Pucciniano porta l’opera.

Con un programma che prevede la proiezione del film opera di Damiano Michieletto Gianni Schicchi. Una trasposizione in film dell’opera di Puccini che si basa su un episodio del Canto XXX dell’Inferno di Dante. Il Film, girato in provincia di Siena, tra i comuni di Trequanda e Pienza, vede protagonisti il baritono Roberto Frontali nel ruolo del titolo e Giancarlo Giannini che interpreta l’inedita parte di Buoso Donati, voluta da Michieletto nel prologo. Un film che ha protagonisti due artisti del Festival Puccini 2022, il baritono Frontali Scarpia e il tenore Vincenzo Costanzo che è Rinuccio nel film e Pinkerton sul palcoscenico in riva al lago.

La proiezione del film è preceduta dalla proiezione del corto animato d’autore Dreamland, una creazione originale firmata dal pittore, illustratore e cineasta Gianluigi Toccafondo e dal musicista Pasquale Catalano. Il risultato è un film d’animazione toccante, un sogno a cui abbandonarsi capace di restituire intatta la potenza compositiva della Tosca di Giacomo Puccini attraverso un’impetuosa pittura in movimento (per l’occasione Toccafondo ha realizzato circa 4000 disegni). Uno storytelling del corto, in bilico tra citazioni di arie pucciniane, antiche melodie del Mediterraneo e i versi di Pier Paolo Pasolini.