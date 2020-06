Viareggio – Una stagione del Festival Puccini al tempo del Coronavirus, che non mancherà di evidenziare negli spettacoli che andranno in scena, gli effetti della pandemia e le nuove modalità di rapporto nelle relazioni sociali che ancora continueranno a condizionare la vita dei nostri giorni.

Un cartellone quello del 2020, (27 giugno- 21 agosto 2020) nato dopo il lungo lockdown e firmato dal nuovo direttore artistico Giorgio Battistelli, diverso da quello annunciato in precedenza; un cartellone di alto spessore culturale e artistico che mira a salvaguardare il sigillo di qualità e a valorizzare il territorio, le sue bellezze, i suoi spazi naturali e la sua capacità di accoglienza in sicurezza.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno in spazi all’aperto ad eccezione della rassegna “Viareggio spirituale” che si svolgerà nelle Chiese della Città. “Sarà il Festival della rinascita – dichiara la presidente della Fondazione Festival Pucciniano Maria Laura Simonetti- un festival con un programma rimodulato ma che vuole essere il nostro contributo a questa importante fase di ripresa di cui ha bisogno il nostro Paese. Abbiamo voluto contribuire alla ripartenza creando opportunità di lavoro per le nostre maestranze, per gli artisti, ma anche per non deludere le tante aspettative del pubblico che ha continuato a seguirci in questi lunghi mesi di inattività”.

“Alla fine ci siamo riusciti, abbiamo pensato ad un festival che mettesse in sicurezza il pubblico, ma soprattutto che non precludesse la possibilità di fare musica e arte per tutti – dice Battistelli -Ho provato a realizzare un programma che consentisse di tener fede al progetto di rafforzare l’identità culturale del Festival Puccini di Torre del Lago, di un festival che parlasse anche ai giovani, con registi che al servizio delle opere del grande repertorio si lasciassero ispirare dalla creatività e dai linguaggi contemporanei. Un particolare ringraziamento vorrei rivolgerlo a tutti gli Artisti ospiti, al Coro, all’Orchestra del Festival per aver accettato di condividere questo straordinario percorso artistico.”

Il cartellone prevede 3 nuove produzioni: Gianni Schicchi, Tosca, Madama Butterfly per 5 recite con allestimenti adeguati ai protocolli sanitari e in parte ispirati dal distanziamento imposto dai regolamenti della Fase 2 del Covid19; nuove produzioni che non hanno subito le restrizioni ma semmai da queste tratto spunti per offrire nuovi modi di rappresentare scene e azioni di titoli d’opera del grande repertorio.

Gianni Schicchi – 27 giugno – Cittadella del Carnevale di Viareggio. Regia Valentina Carrasco, direttore John Axelrod, scene e costumi Mauro Tinti, disegno luci Peter van Praet. Orchestra della Toscana

Tosca – Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini – Torre del Lago Puccini ore 21.15 6 – 14 agosto. Regia, scene e costumi Stefano Monti , direttore Alberto Veronesi . Orchestra del Festival Puccini

Madama Butterfly – Gran Teatro Giacomo Puccini – Torre del Lago Puccini ore 21.15 8 -21 agosto. Regia, scene e costumi Manu Lalli, direttore Enrico Calesso. Orchestra del Festival Puccini

Foto. Giorgio Battistelli