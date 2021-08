Fucecchio – 65 grammi di hashish sequestrati e due assuntori di stupefacenti segnalati. E’ il bilancio di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri nelle ultime settimane a Fucecchio nella zona delle “Cerbaie” posto abituale di ritrovo di pusher e consumatori. Da sempre, infatti proprio per la vastità dell’area silvestre di circa 3500 ettari che comprende le province di Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia e i territori di numerosi comuni, gli uomini dell’Arma le riservano un trattamento particolare anche perché oltre allo spaccio di droga i pusher ne approfittano per nascondersi nella fitta vegetazione lasciando rifiuti e in qualche caso accendendo fuochi che in passato hanno provocato incendi. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla permanenza illegale di stranieri sul territorio nazionale, magrebini soprattutto notoriamente dediti allo spaccio di droga soprattutto all’interno delle zone boschive.

Così a partire da Agosto, per assicurare servizi mirati e per garantire una maggiore sicurezza alle persone che attraversano le Cerbaie, l’Arma ha impiegato ben 26 militari e 13 mezzi che hanno rastrellato i boschi e pattugliato le strade delle frazioni per individuare spacciatori di droga e acquirenti. In totale sono state controllate 72 persone e 59 mezzi; inoltre, sono state segnalate amministrativamente due persone trovate in possesso, rispettivamente, di una dose di hashish e una di cocaina ai quali è stata ritirata anche la patente di guida mentre gli spacciatori venivano messi in fuga. All’interno del bosc poi, in prossimità dei luoghi di spaccio, grazie al fiuto del cane “Batman”, condotto dall’unità cinofila an tidroga del Nucleo cinofili dei Carabinieri di Firenze, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 65 grammi di hashish in vari frammenti. Oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente è stato anche rinvenuto un coltello con una lama di 20 centimetri subito sequestrato. A breve distanza dalle strade, sono stati individuati alcuni giacigli con sedie, batterie per la ricarica di cellulari, indumenti e generi alimentari. Dopo il particolare e importante riscontro ottenuto, i controlli nell’area delle Cerbaie verranno ulteriormente rafforzati e continueranno anche nei prossimi giorni per garantire alla cittadinanza tempestività d’intervento e sicurezza ad ampio raggio.