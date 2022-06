Firenze – Flop dei referendum sulla giustizia che non hanno raggiunto il quorum, fermandosi al 20,8 per cento. L’affluenza alle elezioni amministrative in Italia è stata del 54,72%, secondo i dati definitivi relativi agli 818 comuni gestiti dal Viminale.

L’ultimo referendum del 7 aprile 2016 sulle trivelle ebbe una affluenza del 33% a chiusura urne.