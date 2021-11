Firenze – Torna il Florence Short Film Festival! In concorso il corto vincitore della Palma d’Oro Cannes 2020 e altri film finalisti nei maggiori festival internazionali (Venezia, Toronto, Sundance, Selezioni Ufficiali Premio Oscar). Partecipa fuori concorso “Zombie”, il nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti.

Nato come ribalta per giovani registi indipendenti il festival si è rapidamente affermato come realtà dal respiro internazionale. Annoverando tra i suoi ospiti e giurati personalità di grande spessore del cinema italiano (Gianna Giachetti, Antonio Frazzi, Francesco Pannofino, Cinzia Torrini), il FSFF attrae ogni anno centinaia di registi provenienti da tutto il mondo che iscrivono le loro opere per essere selezionate tra i film in concorso per le due categorie di “Fiction” e “Animazione”, e così concorrere per il Premio della Giuria (con premio in denaro) e per il Premio del Pubblico.

Fuori concorso per la categoria “Fiction” avremo il piacere di ospitare “Zombie”, il nuovo lavoro del maestro Giorgio Diritti che ha scelto il Florence Short Film Festival per il suo cortometraggio, Tra i film selezionati per questa 7ª edizione (di seguito trovate l’elenco completo) si annoverano:

“I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa (EGY), vincitore Palma d’Oro a Cannes 2020

“Inverno” di Giulio Mastromauro (ITA), vincitore David di Donatello 2020 “Rebel” di Pier-Philippe Chevigny (CAN), finalista al Toronto Film Festival

“Exam” di Sonia K. Hadad (IR), premiere al Toronto Film Festival, in concorso al Sundance Festival

“Le Mosche” di Edgardo Pistone (ITA), premio miglior regia per la Settimana Internazionale della Critica a Venezia 2020

“Any Instant Whatever” di Michelle Brand (UK), vincitore Raindance 2020

“Lost & Found” di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (AUS), selezionati nella shortlist del Premio Oscar per la categoria “Animazione”

“Solitarie” del rinomato attore e regista Edoardo Natoli (ITA), al lavoro con Virzì, Muccino e Stiller

Presto annunceremo i nomi della giuria specializzata, con una graditissima sorpresa.

Categoria Fiction – 3 novembre

Fuori Concorso – Zombie di Giorgio Diritti ITA

Now You See Us – Romina Schwedler USA

I am afraid to forget your face – Sameh Alaa EGY

Il muro bianco – Andrea Brusa, Marco Scotuzzi ITA

Rebel – Pier-Philippe Chevigny CAN

Le mosche – Edgardo Pistone ITA

Exam – Sonia K. Hadad IR

Inverno – Giulio Mastromauro ITA

Grooming – Francisco Yélamos Martín

Categoria Animazione – 4 novembre

Fuori Concorso – Goodbye Home di Jonathan Chong AUS

Any Instant Whatever – Michelle Brand UK

Solitaire – Edoardo Natoli ITA

Song Sparrow – Farzaneh Omidvarnia IR

Broken Roots – Asim Tareq, Sarah Elzayat JO

Per tutta la vita – Roberto Catani ITA

Lost & Found – Andrew Goldsmith, Bradley Slabe AUS

The Lonely Orbit – Frederic Siegel, Benjamin Morard CH

The Fabric of You – Josephine Lohoar Self UK

La 7a edizione del Florence Short Film Festival vuole non solo confermare quanto fatto in precedenza ma portare la manifestazione ad un livello ulteriore: rafforzare l’internazionalità della proposta, consolidare ed allargare il pubblico e coinvolgere personalità sempre più altisonanti del cinema italiano!

Ospiti e giurati delle precedenti edizioni:

– Francesco Pannofino, doppiatore, attore

– Cinzia Th Torrini, regista

– Gianna Giachetti, attrice

– Antonio Frazzi, regista, giurato ai David di Donatello e European Film Academy

– Alessandra Acciai, attrice, produttrice

– Luigi Nepi, docente di Critica Cinematografica all’Università degli Studi di Firenze

– Stefano Socci, docente di Storia del Cinema presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze;

– Donatella Pascucci, Mibac – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

– Simone Bartalesi, direttore artistico di OFF Cinema

– Manfredi Lucibello, regista

– Aldo Fittante, avvocato, esperto di diritto d’autore