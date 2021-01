Siena –Il Foulard d’Autore, una carezza di solidarietà, di Regina Schrecker fa tappa a Siena, presso la Fondazione Toscana Life Sciences, per ringraziare il Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab, il team di ricerca sugli anticorpi monoclonali guidato dal Prof. Rino Rappuoli.

La stilista di fama internazionale, fiorentina d’adozione, ha incontrato questa mattina il gruppo di 18 ricercatori per la consegna dei foulard, appositamente creati dalla Schrecker come segno di riconoscimento per l’impegno nel campo della ricerca scientifica con il progetto su coronavirus SARS-CoV-2. Un messaggio di speranza che l’artista della moda ha portato anche a Siena, incontrando il Dottor Rino Rappuoli, coordinatore del MAD Lab, il presidente di TLS Fabrizio Landi e Andrea Paolini, direttore generale di TLS.

La tappa senese prosegue la campagna solidale dedicata agli “Eroi del Covid-19” che ha già visto la stilista impegnata nelle donazioni dei suoi foulard all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, al personale del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, all’Ospedale Civico di Codogno e all’Ospedale Maggiore di Lodi, alla struttura ospedaliera ASST LODI.

“Ho voluto realizzare un omaggio dedicato al personale medico e paramedico che dallo scorso marzo su tutto il territorio nazionale sta mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri – ha spiegato Regina Schrecker – Questo foulard vuole essere un ringraziamento ma anche un gesto di speranza e di rinascita per il futuro, augurandoci che questa situazione si risolva il prima possibile, ma non solo. Vorrei infatti che assumesse l’esaltante significato di rappresentare un ideale “fil rouge” tra due mondi: la scienza e l’operatività, che nel loro incontro fanno la storia del progresso umano”.