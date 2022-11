Prato – Nasce a Prato nel cuore del centro storico della città in via Garibaldi 69, un nuovo spazio e sala multifunzionale “Il Garibaldi Milleventi” grazie ad un progetto di riapertura realizzato con il contributo del Ministero della Cultura,direzione generale cinema-piano straordinario sale. Sostenitori di questa rigenerazione culturale dalla finalità aggregativa i sei Soci di Civico 69: Claudio Bertini, Francesco Fantauzzi, Samuele Gaggio, Massimo Gramigni, Angelica Lucibello, Fabrizio Nigro.

La Civico 69 srl, è stata la società che nel 2017 ha acquistato all’asta l’immobile e che nonostante due sentenze del Tar favorevoli si era però vista cancellare un primo finanziamento di 800mila euro. Poi, lo scorso anno grazie ad un nuovo bando vinto, anch’esso pubblicato dal Ministero delle Cultura e volto alla riattivazione di sale cinematografiche dismesse, la società ha ottenuto un finanziamento di circa 600 mila euro che ha coperto quasi la metà delle spese necessarie per riaprire l’ex cinema.

Parte attiva del progetto quattro sponsor sostenitori: Assiteca, Caaf, Chianti Banca, Unicoop Firenze, mentre un team di professionisti ne ha curato la riqualificazione e restauro: Paolo Bresci, Carlo Carbone, Giovanni Corsi, Tommaso Guerra, Stefano Omeri, Michele Passaleva, Marco Passaleva. I lavori sono stati eseguiti e realizzati da Co. Edil e Dabe.

Sono invece “partner culturali” del Garibaldi: il Comune di Prato, Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema, la Camerata strumentale Città di Prato, l’Università di Firenze (Progeas), ed enti culturali privati quali Fonderia Cultart, Tuscany Hall, P.R.G. Un ulteriore soggetto che ha l’obiettivo di sostenere la memoria dello storico cinema e di valorizzarne la riapertura è la neo costituita Associazione Anita Garibaldi.

Il sottotitolo ‘Mille eventi‘ non è stato messo a caso ma per significare le molteplici iniziative che si potranno svolgere al suo interno, dalle proiezioni cinematografiche, ai concerti, agli incontri, alle feste, alle formazioni. I lavori nell’ex cinema Excelsior erano iniziati nel 2018, poi la pandemia ha rallentato il cantiere, che ha posto in essere un’organica ristrutturazione di adeguamento normativo, con un restauro generale dell’immobile e di lavori impiantistici necessari per garantire la polifunzionalità della sala grazie all’uso di tecnologie avanzate per acustica, illuminazione, proiezione, sistemi di ricambio dell’area, oltre agli arredi.

La struttura dell’edificio è classificato dal Comune di Prato tra gli immobili di alto valore storico, e nel 1907 su progetto dell’architetto Oreste Morganti il giardino venne trasformato im cinema. E a dare il benvenuto agli spettatori, all’ingresso della sala, ci sarà un affresco risalente al 1907 , (restaurato per l’occasione) e che inaugurò proprio in quell’anno l’apertura del cinema in città. Un dipinto che racconta in forma allegorica la sua trasformazione, ovvero la nascita del cinema ai primi del ‘900 quando la sala cinematografica prese il posto del giardino del palazzo nobiliare.

La parte storica, ovvero l’area del Foyer dove sarà allestito il bar, è ricavata nell’ottocentesco Palazzo Buonamici-Nencini e rimarrà inalterata, con la platea e la galleria, così come la ricordano i pratesi che hanno conosciuto il locale di via Garibaldi quand’esso era cinema. I posti a sedere saranno 500, ma le sedute saranno facilmente rimovibili per ospitare eventi di vario genere, compresi i ricevimenti. Per i concerti, invece, la capienza potrebbe essere superiore, intorno alle 600 persone. Sulle proiezioni cinematografiche,si punterà su film non propriamente commerciali né d’essai,preferendo una programmazione alternativa con anteprime, rassegne, ospiti, artisti, matiné, spettacoli pomeridiani e serali. «Siamo contenti di riempire con spettacoli e cultura uno spazio che era rimasto chiuso da troppi anni e la cui riapertura va a ricomporre un pezzo storico della nostra città, ed è un momento di festa per tutti», così il Sindaco Matteo Biffoni.

Mentre Claudio Bertini di Civico 69: “Questa società ha rilevato alcuni anni fa il cinema Excelsior, lo ha ristrutturato per donarlo alla città,cercando di inventarsi una programmazione che non fosse solo cinematografica ma un laboratorio di tante cose. Il 18 novembre ci sarà la prima programmazione con il docufilm di Walter Veltroni su Paolo Rossi. Ci sembrava giusto inaugurare Il Garibaldi con la storia sul calciatore pratese più famoso nel mondo».

Il programma cinematografico sarà pubblicato di settimana in settimana sul sito www.ilgaribaldi.it e sui canali social.