Roma – La notizia giunge dal suo ultimo direttore, Stefano Feltri, alla guida di Domani. Muore Curzio Maltese, una delle penne italiane più conosciute e seguite, a 63 anni, in seguito a una malattia. Il giornalista, nato nel 1959 a Sesto San Giovanni, cominciò a scrivere occupandosi di sport, sui quotidiani La Notte, La Gazzetta dello Sport, La Stampa, fino ad approdare a Repubblica, di cui fu una delle penne più conosciute, fino al passaggio come editorialista a Domani, nel 2022.

Maltese non fu solo un grande giornalista, ma anche un autore televisivo geniale oltre a scrittore. Per la televisione collaborò con Corrado Guzzanti, con Enrico Bertolino e con Maurizio Crozza. Dal 2024 al 2019 fu europarlamentare per la Lista Tsipras.