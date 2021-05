Il 18 maggio, alle ore 12, sempre nel cortile del Rettorato, si terrà l’incontro con il giornalista Claudio Lenzi de La Gazzetta dello Sport, laureato dell’Ateneo. Lenzi, social media editor del quotidiano sportivo, dialogherà con il rettore Francesco Frati, con la partecipazione degli studenti di Uradio. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui social di Ateneo e su Uradio e sarà un’occasione per parlare dello sport come veicolo e strumento di sviluppo di competenze trasversali e delle numerose iniziative dell’Università in questo ambito.

Il 20 maggio, nell’auditorium del Santa Chiara Lab, si terrà l’incontro con la pallavolista Maurizia Cacciatori dal titolo “Il valore delle Soft Skills. Apprendimenti dal mondo dello Sport”.

A partire dalle ore 15, interverranno insieme alla nota sportiva l’assessore per i Servizi all’Infanzia, Istruzione, Università, Formazione e Sport del Comune di Siena Paolo Benini e la professoressa Maria Pia Maraghini, moderati dagli studenti di Uradio. Sarà possibile seguire l’iniziativa anche in remoto sui canali social dell’Ateneo.