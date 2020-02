Firenze – Presentato a Scansano di Grosseto la 6° edizione del Gran Prix Centro Italia giovanile di mountain bike per le categorie esordienti, allievi ed juniores.

Una manifestazione che vedrà partecipare qualche centinaio di giovani e che servirà a rendere più popolare questa specialità ciclistica che in Italia non è in prima fila. Giusto incrementarla con la speranza di trovare un nostro campione del domani competitivo a livello internazionale.

Il Gran Prix è articolato in otto prove delle quali quattro in Toscana tra le quali la prima e l’ultima. Inizio 1 marzo; fine 28 giugno.

Calendario. 1 marzo a Porto Azzurro (Isola d’Elba; 5 aprile San Terenziano (Frosinone); 13 aprile Barbarano Romano (Viterbo); 26 aprile Esanatoglia (Macerata); 3 maggio Guardo Tedino (Perugia); 10 maggio Scansano Grosseto; 17 maggio Barga di Lucca; 28 giugno da Pratovecchio a Stia (Arezzo).