Firenze – Le avventure del burattino più famoso del mondo si trasformano in un racconto pieno di magia con brillanti intuizioni visive dello street artist e illustratore Simone Miletta, in arte Mìles, che espone le sue opere su Pinocchio presso la Street Levels Gallery, la prima galleria fiorentina interamente dedicata all’arte urbana, dal 14 al 28 novembre 2021 negli spazi dell’ARTiglieria, realizzata in collaborazione con la casa editrice indipendente Contrabbandiera.

La mostra è stata possibile grazie all’incontro di Street Levels Gallery, Contrabbandiera Editrice e Mı̀les che si sono uniti per rappresentare il volto onesto all’arte cittadina. Pinocchio, con la sua storia, risulta il protagonista ideale per svolgere questo compito per la sua attualità e le tematiche che propone.

Le illustrazioni di Mìles, prendendo il via da Pinocchio, si avvicinano alla nostra realtà quotidiana, al cui ritmo è difficile stare al passo, dove ognuno deve districarsi tra situazioni spiacevoli, contrasti, ipocrisie.

Mìles propone delle immagini forti, composizioni in equilibrio instabile.

Insieme all’esposizione, è previsto un evento digitale sulla piattaforma web di Street Levels Gallery. All’interno del nuovo sito www.streetlevelsgallery.com, prestissimo online, la mostra si configurerà come un satellite di quella ospitata in via Cittadella: chiunque vi accederà potrà trovare non solo le copie del libro edito da Contrabbandiera, ma anche ulteriore materiale artistico multimediale inerente alla mostra, con la possibilità di acquistare i manufatti artistici presenti nella galleria digitale.

Negli spazi dell’ARTiglieria, giovedì 18 novembre, dalle 18 alle 21.30, sarà presentato il libro illustrato “Pinocchio. Il legno e la carne”, edito da Contrabbandiera Editrice. Durante la presentazione l’artista Mìles dialogherà con Marco Tangocci e Davide di Fabrizio di Contrabbandiera Editrice e con Street Levels Gallery, con una performance musicale di Luca Provenzani e Amerigo Bernardi, musicisti dell’Orchestra della Toscana. Per la Galleria quella con l’ORT è una collaborazione che si conferma dopo la positiva esperienza fatta insieme al Teatro Verdi con altri artisti, partnership che continuerà anche nei prossimi mesi con nuove iniziative che interesseranno lo stesso Miles.

Simone Miletta, in arte Mìles, è uno scultore, pittore, street artist e illustratore. Nasce a Vibo Valentia nel 1979, frequenta l’Accademia Di Belle Arti Di Carrara (MS), sezione scultura. Si trasferisce, poi, in Giappone, e nel 2011 rientra nella sua Calabria, dove si concentra nell’elaborazione di un suo proprio stile. Attualmente vive e opera a Firenze.

La galleria

Mı̀les. Il legno e la carne

Street Levels Gallery

Orario: Dal martedì alla domenica ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Info: T. 333 6745750

www.streetlevelsgallery.com