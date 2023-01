Firenze – Quindici stazioni che parlano di personaggi apparentemente diversi l’uno dall’altro e di eventi dell’esistenza ordinaria di un italiano medio, cattolico per educazione e sensibilità. Non è solo la raccolta di racconti il libro Calendario Liturgico di Franco Marucci (Castelvecchi), ma un romanzo unitario in quindici figure che rappresentano altrettanti aspetti della storia e della personalità di un unico personaggio-autore.

Il libro verrà presentato mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 18 presso la libreria Ibs-Il Libraccio (via Cerretani 16/R) alla presenza dell’autore. Partecipano Sergio Givone, filosofo e accademico, Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze e Piero Meucci, giornalista e saggista.