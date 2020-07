Firenze – Per la prima volta, eccettuati comunque un paio di sporadici episodi, il Maggio Musicale Fiorentino apre e inaugura al pubblico il grande, arioso e bellissimo spazio all’aperto posto sul tetto del teatro e dal quale dall’alto si gode una delle viste più inattese, sorprendenti e mozzafiato sulla città di Firenze.

Nel recente passato questo spazio con le sue gradinate bianche era stato quasi esclusivamente impiegato per le manifestazioni musicali dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze ma mai prima d’ora per l’esecuzione di un’opera lirica. Il Maggio quindi con le due opere Il ballo in maschera e La traviata , inizialmente previste nella stagione del Festival, ha deciso di riprogrammarle in forma di concerto e di inaugurare e aprire finalmente alla lirica questo importante e suggestivo spazio che architettonicamente gli appartiene.

Lo fa quindi nell’emblematico e significativo solco verdiano e chiamando molti grandi artisti, vere e proprie superstar mondiali e tra i maggiori interpreti verdiani dei nostri giorni che saranno i protagonisti dei due titoli entrambi diretti dal maestro Carlo Rizzi: per Un ballo in maschera (il 15 e 18 luglio alle 21) le strepitose voci di Krassimira Stoyanova, Carlos Álvarez e Enkeleda Kamani che debuttano al Maggio e Francesco Meli, che ritorna dopo il suo recentissimo recital dello scorso 7 giugno che ha segnato la riapertura del Maggio, prima fondazione lirico sinfonica a riprendere la sua attività dopo la chiusura. E per La traviata (il 19 luglio alle 21 ) altrettante stelle di primissima grandezza come Sonya Yoncheva, Francesco Demuro – anche loro al debutto al Maggio – e Leo Nucci, baritono dalla straordinaria carriera, e nei ruoli dei protagonisti.

Saranno circa 600 i posti disponibili secondo le disposizioni di sicurezza con prezzi a partire dai 15 euro per i giovani, titolari della Maggio Card, e la grande platea all’aperto divisa in due settori in vendita a 50 e 100 euro.