Firenze – Il Maggio collabora con Ort da sempre con la massima disponibilità. Il soprintendente Alexander Pereira risponde alla nota dell’Orchestra regionale toscana che rileva “con rammarico una incomprensibile sovrapposizione tra il suo calendario e quello del Maggio Musicale Fiorentino”.

“Spesso si tratta di confronti tra i segretari artistici delle due Istituzioni, frequentemente per le esigenze di organico tra le due Orchestre. In una telefonata che si può considerare di carattere informale tra i due segretari – come si legge nel comunicato dell’Orchestra Regionale Toscana – a proposito dell’inaugurazione i calendari si erano confrontati per evitare sovrapposizioni e di conseguenza si erano già trovate le soluzioni più soddisfacenti per Maggio e Ort”, così risponde il Maggio.

“E in quella telefonata interlocutoria tuttavia non si era mai evidenziata la loro data inaugurale del 21 ma risultava bensì l’ipotesi del 23 ottobre. In quel giorno il Maggio aveva, e ha, in programma un concerto sinfonico con Andrés Orozco-Estrada che proprio per non confliggere con Ort è stato programmato in un orario pomeridiano”.

Valutando la situazione che viene evidenziata solo dopo la “scoperta” del problema, il Maggio è comunque in grado di risolvere facilmente la questione spostando le prove e il concerto del maestro Zubin Mehta del 21 ottobre, in una data differente e cioè di anticiparlo al 19 ottobre.

“Caro Maurizio, siamo colleghi che devono lavorare assieme – dice Alexander Pereira rivolgendosi al presidente di Ort – e non li uni contro gli altri; sono sempre disposto a trovare soluzioni pragmatiche ai problemi. Penso che l’Ort sarà felice di sapere che possiamo anticipare le prove e il concerto del maestro Mehta liberando quindi il 21 per la vostra inaugurazione. Lo avremmo fatto anche prima delle conferenze con una semplice telefonata e non leggendo i giornali. Io rinnovo tutta mia stima e la mia collaborazione all’Ort e alla sua direzione e spero che in futuro non ci saranno incomprensioni e vi saluto tutti con grande affetto”.