Firenze – È stato l’attuale soprintendente archivistico per la Toscana, Michele Di Sivo a coordinare per l’Archivio di Stato la pubblicazione del Memoriale Moro, cioè di quell’insieme di testi che furono ritrovati nel covo di via Montenevoso dalle Brigate Rosse solo nel 1990, un documento di straordinario interesse.

La pubblicazione verrà presentata a Firenze Lunedì 23 Maggio alle 17.00 presso la Biblioteca delle Oblate, Sala Conferenze Sibilla Aleramo, Via dell’Oriuolo, 24

Insieme a Michele Di Sivo commenterà il volume un cast d’eccezione: Sandra Bonsanti, Marco Damilano e Miguel Gotor. Presiede Valdo Spini Presidente della Fondazione Circolo Rosselli che ha organizzato l’incontro.

“Il Memoriale di Aldo Moro – commenta Spini – se getta nuova luce sul rapimento e l’uccisione del Presidente della DC, d’altro lato alimenta nuovi interrogativi su una vicenda che presenta ancora punti importanti da chiarire.”